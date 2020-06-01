محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب: نظمت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، حفل غنائي بمستشفيي "الأمراض الصدرية" ومبنى "الأمومة والطفولة" في مدينة الزقازيق، المخصصان لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المُستجد. أحيا الحفل الفنان خالد بيومي، نقيب الموسيقيين بالشرقية، والذي تطوع بتقديم فقرات فنية ووطنية بدأها بأغنية خاصة للجيش الأبيض تحت عنوان "تعظيم سلام جيش مصر الأبيض". وعبّر الحضور عن سعادتهم البالغة بالدعم المعنوي المُقدم.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حفل غنائي داخل مستشفيي العزل بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.