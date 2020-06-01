الجزائر: لا علاقة للرئيس تبون بأي حزب سياسي معتمد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالجزائر بلعيد محند أوسعيد، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد المجيد تبون، هو رئيس كل الجزائريين و"لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد".

وقال المتحدث بلعيد محند أوسعيد في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج) حول علاقة تبون بحزب جبهة التحرير الوطني أو ما يعرف بحزب بوتفليقة، إن رئيس الجمهورية جمد عضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ولم يترشح، كما هو معلوم، باسم هذا الحزب للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر 2019.

وأردف المتحدث باسم الرئاسة قائلا "عبد العزيز جراد سبق له أن استقال من حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يعين في منصب الوزير الأول بعدة سنوات".