في 13 إدارة تعليمية.. الجيزة تتيح رابط التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رابط التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية (العربي) بمحافظة الجيزه للعام الدراسي 2020 / 2021 رياض الأطفال للمدارس الرسمية (عربي). اضغط هنا وطالبت المديرية أولياء الأمور، بتسجل بيانات الطفل ومراعاة أن تكون لغة الأرقام أثناء التسجيل الإنجليزية وليست العربية. وأعلنت المديرية الإدارات التعليمية المتاحة لتسجيل الرغبات بها من موقع المديرية وهي: • الوراق • بولاق • جنوب • الواحات البحرية • أكتوبر • الشيخ زايد Advertisements • أبو النمرس • أوسيم • الحوامدية • البدرشين • الصف • منشأة القناطر • كرداسة وطالبت المديرية بضرورة قراءة التعليمات جيدًا قبل التسجيل، وأن لا يتم تكرار الرقم القومي، ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالمربع السكني، موضحة أن باب التعديل مفتوح حتى نهاية موعد التسجيل في 30/6 الجاري. ​اقرأ أيضًا.. - عودة الدراسة ومصروفات المدارس الخاصة.. وزير التعليم يحسم الجدل في 5 ملفات شائكة ​

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