محافظ المنوفية يتصل هاتفيًا برئيس جامعة السادات للاطمئنان عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أجرى محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون اتصالاً هاتفيًا بالدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، للاطمئنان على صحته، بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحي بمنزله.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته بشفاء رئيس الجامعة والعودة لممارسة عمله بمقر جامعة مدينة السادات، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظنا جميعًا ويرفع عنا الوباء والبلاء ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء. ​