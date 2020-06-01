قالت وزارة الصحة في تشيلي، الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 100 ألف حالة مع تزايد أعداد الإصابة في العاصمة سانتياغو، مما يضع النظام الصحي في البلاد تحت ضغط كبير وفقا لموقع روسيا اليوم.
ووفقا لبيان صدر عن الوزارة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بدء تفشي المرض في أوائل مارس 105159 حالة، مضيفا أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" بلغ 1113 حالات.
وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية50 ألف حالة، فيما تخطت الإصابات حاجز المليون، وسجلت البرازيل أكثر من نصف هذه الوفيات والإصابات.
وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، اليوم الأحد، مستوى نصف مليون حالة، بينما تم رصد 480 وفاة جديدة، ما يمثل تراجعا ملموسا لعدد المتوفين على أساس يومي.
كانت هذه تفاصيل خبر حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشيلي تتجاوز الـ100 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.