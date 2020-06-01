البنتاجون ينشر إحصائية المتوفين والمصابين بفيروس كورونا في الأجهزة العسكرية

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين 1 يونيو، حصيلة الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الأجهزة العسكرية التابعة لها وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال البنتاغون إن عدد الإصابات ارتفع إلى 9885 حالة، بينها 36 وفاة.
وأفادت خلية الأزمة المشتركة في البنتاجون، في إحصائية جديدة، بتسجيل
وذكرت خلية الأزمة أن العدد العام للمصابين بالفيروس في الأجهزة العسكرية بلغحاليا 9885 شخصا، بينهم 448 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، 5508 حالات تعافي، و36 وفاة.
وسجلت 3 حالات وفاة بين العسكريين، و19 لدى موظفين مدنيين، و5 لدى معالين، و9 لدى عناصر متعاقدين.
وتعتبر الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ1.9 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بأكثر من 106 آلاف ضحية.
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