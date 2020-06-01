أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، استعداد فلسطين لعقد لقاء مع إسرائيل في موسكو، لكنه أعرب عن خشيته من تهرب الجانب الإسرائيلي من هذا اللقاء مجددا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأثناء مؤتمر صحفي نظمته جمعية المراسلين الأجانب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الاثنين، قال الوزير إن "القيادة الفلسطينية تثق بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وإذا كان علىيقين من أن مثل هذا اللقاء سيجلب ثمارها ويعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ويوقف تنفيذ الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، فلا ترى فلسطين مانعا لزيارة موسكو مرة أخرى".
وذكر المالكي أنه كانت هناك محاولتان لتنظيم لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في روسيا، لكن كلتاهمافشلتا بسبب موقف الجانب الإسرائيلي.
وتابع أنه "لا يدري ما إذا كان بوتين مستعدا للإقدام على محاولة جديدة لإقناع نتنياهو بلقاء الطرف الفلسطيني، وقبول فشلها مجددا إذا حدث".
وأضاف أنه يشكك في قدوم نتنياهو إلى موسكو حتى في حال دعي إلى زيارتها مجددا.
كما ذكر الوزير أن فلسطين مستعدة لإجراء حوار مع إسرائيل عبر الفيديو تحت إشراف موسكو، مع أنه شكك في أن يقود ذلك إلى نتائج ملموسة. لكنه أشار إلى أن "الجانب الفلسطيني سينظر في هذه الإمكانية إذا وجدتها روسيا أمرا مجديا".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي : فلسطين مستعدة للقاء إسرائيل في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.