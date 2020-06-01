الأردن.. تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن الأردن، يوم الاثنين، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها 6 حالات لقادمين من الخارج وحالة واحدة لشخص يعمل في فنادق الحجر الصحي وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الوافدة
وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد19" في المملكة إلى 746 حالة.
وأفادت الصحة الأردنية بأنها سجلت 13 حالة شفاء جديدة في البلاد، 12 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي.
كما أشارت إلى أنه تم إجراء 5070 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 193060 فحصا.
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