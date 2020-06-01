الجزائر تسجل 8 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 661، والإصابات إلى 9513.
وأوضح رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار أن 146 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5894.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، مع استقرار عدد الوفيات.
وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 7 وفياتو127 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وتطبق السلطات حظر تجوال جزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، وهي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.
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