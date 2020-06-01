الصحة السورية تدعو المواطنين لعدم التهاون بالإرشادات الصحية فى مواجهة كورونا

دعت وزارة الصحة السورية اليوم الإثنين المواطنين إلى عدم التهاون أو الاستهتار بالإرشادات الصحية، وذلك مع بدء عودة الموظفين إلى أعمالهم والطلاب إلى جامعاتهم وإعادة عمل المنشآت السياحية.
وشددت الصحة السورية، في بيان لها اليوم الاثنين تلقت وكالةالأنباء الألمانيةنسخة منه، على ضرورة عدم التهاون أو الاستهتار بالإرشادات، ودعت إلى "التمسك بتطبيق الشروط الصحية لاسيما أن الوباء مستمر بالانتشار عالميا وإقليميا، لضمان سلامة الجميع".
وأعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السويداء جنوب البلاد، وهي الأولى منذ أكثر من شهر. وأوضحت أن الحالة لأحد المخالطين، وموجودة في الحجر الصحي.
وبحسب وزارة الصحة، فإن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم هو 123 إصابة، شفيت منها 46 حالة، وتوفيت خمس حالات أخرى.
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