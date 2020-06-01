كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تعلن عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة عند مستوى 21127 شخصا.

وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر جائحة كورونا في العالم، هبوطاً كبيراً في عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، ويأتي انخفاض الوفيات بعد أن تجاوزت حصيلة الوفيات على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.

وقالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الـ 24 ساعةالماضية بواقع 71 حالة إصابة جديدة، ليصل إلى 239638.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، والخامسة من حيث الإصابات.

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