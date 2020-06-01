كورونا يعود بقوة إلى بني ملال.. تسجيل أربع حالات جديدة من عائلة بائع السمك

أكدت التحالل المخبرية، اليوم الاثنين، تسجل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من عائلة “بائع السمك” في حي “دار الدباغ”، بعدما أكدت التحاليل إصابتهم بكوفيد19.

وأكدت مصادر طبية لـ”اليوم24″ أنه في إطار تتبع 20 شخصا من مخالطي بائع السمك، المصاب بكورونا، أكدت التحاليل تسجيل 4 إصابات في صفوف زوجته، ووالدته، وابنه، وزوجة أخيه.

وكانت مدينة بني ملال قد سجلت إصابة بائع السمك بكورونا، أمس الأحد، الذي يعتبر المزود الرئيسي لجهة بني ملال خنيفرة، وهي الإصابة الأولى منذ أسابيع، بعدما كان الإقليم قد أعلن خاليا من حالات كورونا.

وارتفع إجمالي الإصابات في جهة بني ملال- خنيفرة إلى 113 حالة مؤكدة، تماثلت منها 97 حالة للشفاء، فيما عرف إقليم خنيفرة، والفقيه بن صالح خلوهم التام من فيروس كورونا، بعد شفاء آخر المصابين.