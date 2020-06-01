في بداية جلسة الأسئلة الشفوية.. مجلس النواب يقف ترحما على اليوسفي

وقف النواب البرلمانيون، اليوم الاثنين، دقيقة للترحم على عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق، الذي توفي قبل يومين.
ودعت رئيسة الجلسة التشريعية، البرلمانيين في بداية جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم، للترحم على روح اليوسفي، ووقف الجميع لقراءة الفاتحة على روحه.
يذكر أن اليوسفي توفي، صباح الجمعة الماضي، في الدارالبيضاء، بعد توالي نقله إلى المستشفى خلال فترة الحجر الصحي، بسبب تفاقم وضعه الصحي.
وتلقت عائلة اليوسفي التعازي من كافة الأطياف السياسية، كما قدمت شخصيات عربية، وغربية تعازيها في اليوسفي، ووجه الملك محمد السادس تعزية خاصة مذكرا بمناقبه.
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