بمشاركة مطاع والزبادي وحمزة الأبيض.. مغنيون وممثلون وإعلاميون في “أوبريت أبطال التحدي”- فيديو

اجتمع مغنيون، وممثلون وإعلاميون مغاربة في عمل فني جديد، صدر بعنوان ” أوبريت أبطال التحدي”، يوجهون فيه التحية، والشكر للملك محمد السادس، وأبطال مواجهة فيروس كورونا في المغرب.

وشارك في العمل، الذي أنجز كليبه عن بعد، الفنانون فؤاد الزبادي، ومريم بنمير، وحمزة لبيض، وصلاح الدين محسن، وفاطمة الزهراء القرطبي، وليلى البراق، وياسين الأشهب، وجمال همراس، وعفراء الدحموني، وآدم بلمقدم، ودليلة مكسوب، وسامي الشرايطي.

وَيطل في بداية الكليب إعلاميون، وممثلون مشهورين، مثل عماد النتيفي، ورشيد الإدريسي، وسناء القذميري، وبشرى أهريش، وهشام الوالي، والفنان عبد القادر مطاع، كما شارك في الكليب أطفال حققوا انجازات مشرفة، سابقا، على رأسهم مريم أمجون.

وأشرف الإعلامي، سمير باحجين، الذي كان صاحب كرة العمل، على تلحينه، فيما كتب أحمد الصمدي كلماته، التي توجه التحية، والثناء للأطر الطبية، والتمريضية، والأمنية، والتعليمية، والسلطات العمومية، والإعلام، والتلميذات، والتلاميذ، وكافة القطاعات، التي توجد في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.