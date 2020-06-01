الاتحاد الأوربي يدعم مكافحة كورونا في السجون.. 15 ألف قناع وأربعة آلاف بدلة واقية وكاميرات حرارية

في إطار مواجهة الأزمة الصحية، الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19، خصص الاتحاد الأوربي جزءً من الأموال المرصودة في إطار برنامج دعم إصلاح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمكافحة آثار هذه الأزمة على مستوى المؤسسات السجنية.

وحسب بلاغ مشترك لبعثة الاتحاد الأوربي في المغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، فقد مكن رصد مليوني درهم من اقتناء معدات صحية لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 في المؤسسات السجنية.

وفي الإطار ذاته، تم اقتناء 15000 قناع “FFP2″، و72 جهازا لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، و5000 واق بلاستيكي للوجه ، 4000 بدلة واقية، وسبع كاميرات حرارية مزودة بالشاشات، و33 كاميرا حرارية محمولة.

وتهدف هذه المعدات إلى ضمان الوقاية والحماية من انتشار فيروس كوفيد- 19 بين موظفي المؤسسات السجنية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وضمان ظروف صحية جيدة للنزلاء في جميع المؤسسات السجنية.

يذكر أن السجون، خصوصا في مدينتي ورزازات، وطنجة، سجلت عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسجلت كذلك وفيات في صفوف النزلاء، والموظفين.