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وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1257 حالة بالبلاد.

 

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 2926 شخصا خلال 24 ساعة.

 

وأضافت أن الإصابات الجديدة لإثيوبيين، بينهم 51 رجلا و34 امرأة، وتتراوح أعمار المصابين بين شهر واحد و65 عاما.

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ولفت البيان إلى أن حالة الاصابات الجديدة تتوزع في مختلف أقاليم البلاد 72 حالة في مدينة أديس أبابا ، و4 حالات باقليم تجراي وحالة واحدة بإقليم أمهرة، و5 حالات بإقليم أوروميا و3 حالات في إقليم الصومال الإثيوبي.

 

ونوه البيان إلى أن 19 حالة لديها تاريخ سفر، و18 حالة بالمخالطة المؤكدة، و48 حالة لم تسجل لهم تاريخ سفر ولا المخالطة.

 

ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 217 حالة، بعد تسجيل 8 حالات من التعافي، فيما سجلت 12 وفيات بكوفيد19 بعد وفاة حالة واحدة.

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