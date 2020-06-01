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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. عيدروس الزُبيدي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
بحث رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الأثنين، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع السفير الفرنسي لدى اليمن، السيد كريستيان تيستو، العديد من الملفات ذات الصلة، وعلى رأسها الملف الإنساني والملف السياسي والأمني .
وناقش اللقاء تطورات الجهود التي ترعاها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكد الزبيدي على أهمية دعم السلام والاستقرار، وتوحيد الجهود ناحية الحد من تفاقم الوضع الإنساني، وفرض الأمن ومكافحة الإرهاب، مشيداً بالجهود الطبية والإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بالعاصمة عدن والجنوب.
من جانبه عبر السفير الفرنسي عن سروره بهذا اللقاء، وتقديره لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً على موقف بلاده بخصوص أهمية اتفاق الرياض وضرورة معالجة الملفات العالقة وتكثيف الجهود نحو حل الملف الإنساني.
حضر اللقاء الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة الرئاسة رئيس وحدة شؤون المفاوضات، والأستاذ علي الكثيري عضو هيئة الرئاسة، والاستاذ عبدالرحمن اليافعي عضو هيئة الرئاسة، والأستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية
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