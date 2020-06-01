10 وفيات و 429 حالة إصابة جديدة بكورونا في العراق

الإثنين 1 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 6868 حالة.



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كما أشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تسجيل عشر حالات وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 215 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 119 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3275 حالة.