مقتل شاب كردي يشعل غضب الشارع التركي

الإثنين 1 يونيو 2020

أدى مقتل شابٍ كُردي بالعاصمة التركية أنقرة، طعناً بالسكاكين حتى الموت على يد متطرّفين أتراك إلى موجةِ غضبٍ واسعة في صفوف الأكراد والمؤيدين لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقُتِل باريش تشاكان (20 عاماً) الذي ينحدر من مدينة آغري، في حديقة تقع بالقرب من منزله بأنقرة، في وقتٍ متأخر من ليل الأحد، بينما كان يستمع إلى الأغاني الكُردية، بحسب ما ذكر أشخاص من عائلته لوكالاتٍ كُردية.

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ونقلت وكالة أنباء ميزوبوتاميا، ابن عمه لوكالة أنباء إن "3 أشخاص هاجموا ابن عمي وطعنوه في قلبه بالسكاكين أثناء استماعه لأغانٍ كُردية ، مؤكداً أن "الحادثة تمّت بدوافع عنصرية".

وأضاف في تصريحاته الصحافية أن "هذه لم تكن المرة الأولى التي نتعرض فيها لهجوم من قبل متطرّفين أتراك خلال استماعنا لأغانٍ بلغتنا الأم"