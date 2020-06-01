شاهد.. المتظاهرون في مدينة بوسطن الأمريكية يضرمون النيران بسيارة تابعة للشرطة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة العربية مقطع فيديو لاشتباكات بين متظاهرين أمريكيين وقوات الشرطة في مدينة بوسطن الأمريكية. Advertisements ويظهر الفيديو قيام المتظاهرين بإضرام النيران بسيارة تابعة للشرطة الأمريكية، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وكانت عدة ولايات أمريكية قد شهدت على مدار الأيام الماضية أعمال شغب واضطرابات جراء مقتل الشاب الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي أمريكي، عندما جثى بركبته على عنق ” فلويد”.

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