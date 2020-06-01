شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إسبانيا تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة و71 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:54 مساءً, 1 يونيو 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد اليوم ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد دون تغيير عن يوم أمس عند 27127 حالة.

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 زاد 71 حالة عن يوم أمس ليصبح 239638 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة و71 حالة إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.