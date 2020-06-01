شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعلن عدم تسجيل وفيات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد دون تغيير عن يوم الأحد عند 27127 حالة. وأضافت أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 زاد 71 حالة عن يوم الأحد ليصبح 239638 حالة.

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