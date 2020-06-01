



قالت شركة سيلتريون الكورية الجنوبية إن العلاج التجريبي الذي طورته لمرض كوفيد-19 أظهر خفضاً يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات، قائلة إنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو تموز.

وقالت سيلتريون إن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج والقضاء على التهاب الرئة في غضون ستة أيام.

وأضافت الشركة وكلية الطب بجامعة تشونجبوك الوطنية المتعاونة معها في الدراسة في بيان إن الدراسة أجريت على حيوانات النمس وسيتم توسيعها لتشمل الأقداد والفئران والقرود قبل التجارب السريرية.

وقال كون كي سونج رئيس وحدة البحث والتطوير بشركة سيلتريون لرويترز إن الشركة تدرس إجراء تجارب سريرية في كوريا الجنوبية أو في الخارج. وأضاف في البيان "لدى (سيلتريون) القدرة على إنتاج كميات كبيرة من العلاج بالأجسام المضادة بمجرد أن يصبح جاهزا".

وتسارع شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم إلى تطوير علاجات للمرض الذي يشبه الإنفلونزا والذي تسبب في وفاة أكثر من 371000 شخص على مستوى العالم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة كورية جنوبية تهدف لبدء تجربة علاج كورونا على البشر في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.