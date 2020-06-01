اعتقال قياديين بـ(داعش) شمال العراق

بغداد ـ وكالات: أعلنت السلطات العراقية، اعتقال عنصرين بارزين في تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل شمال العراق بواسطة اللواء 33 التابع للحشد الشعبي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الخاص بالحشد أيضا. وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان مقتضب أن “استخبارات عمليات نينوى للحشد واللواء 33 يعتقلان قياديين اثنين بـ”داعش” أحدهما مسؤول المفخخات السابق للتنظيم بالمحافظة”، وذلك بعد انطلاق عملية أمنية بالعراق منتصف الشهر الماضي تستهدف الإرهابيين بمحافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وصولا إلى الحدود الدولية مع سوريا.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي. وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء العراق، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

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