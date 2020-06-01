اعتبر وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، أن الوافدين العراقيين القادمين من الخارج تسببوا بنقل فيروس كورونا للمحافظات السليمة.
وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وتسجيل 400 إصابة في يوم واحد، يعود إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر الوقائي وإرشادات وزارة الصحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والكفوف".
واشار التميمي الى أن "البلاد تواجه مشكلة في قضية الوافدين، حيث أن هناك أكثر من 15 ألف وافد من الخارج، كانوا سبباً في نقل فيروس كورونا للمحافظات السليمة من الإصابة".
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة وشفاء 119 شخصا منه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: الوافدون نقلوا كورونا للمحافظات السليمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.