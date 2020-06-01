وزير الصحة: الوافدون نقلوا كورونا للمحافظات السليمة

وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وتسجيل 400 إصابة في يوم واحد، يعود إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر الوقائي وإرشادات وزارة الصحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والكفوف".

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وأضاف أن "الصحة لديها لجنة من الخبراء والاستشاريين، الذين يقومون بتقييم الموقف الوبائي لاتخاذ القرارات بشأن الحظر الوقائي". واشار التميمي الى أن "البلاد تواجه مشكلة في قضية الوافدين، حيث أن هناك أكثر من 15 ألف وافد من الخارج، كانوا سبباً في نقل فيروس كورونا للمحافظات السليمة من الإصابة".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة وشفاء 119 شخصا منه.