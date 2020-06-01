التقاعد تعلن توزيع رواتب المتقاعدين الاسبوع الحالي

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الاثنين، عن توزيع رواتب المتقاعدين الاسبوع الحالي. وذكرت الهيأة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "سيتم توزيع رواتب المتقاعدين خلال هذا الاسبوع الحالي". وأضافت أن "الرواتب سيتم في مواعيدها".

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