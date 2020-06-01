الصحة العالمية: لا دليل على تغير قوة فيروس كورونا

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنه لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 375 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.
وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في علم الأوبئة، إنه "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغيير، كما لم يحد أي تغيير من حيث قوته"، مشدداً على أن "المهم هو أن توجد تدابير عاملة للحد من انتقال العدوى وإخماده".
ويأتي عذا التعليق في الوقت الذي تزايدت فيه خلال الأيام الماضي، على خلفية تراجع كبير لمعدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضررا بالجائحة، أصوات تقول إن المرض بدأ يفقد قوته مع انخفاض نسبة خطر التفشي.
ويواجه العالم، منذ كانون الثاني 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 6.3 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك حوالي 375 ألف وفاة و2.8 مليون حالة شفاء.
ويأتي عذا التعليق في الوقت الذي تزايدت فيه خلال الأيام الماضي، على خلفية تراجع كبير لمعدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضررا بالجائحة، أصوات تقول إن المرض بدأ يفقد قوته مع انخفاض نسبة خطر التفشي.
ويواجه العالم، منذ كانون الثاني 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 6.3 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك حوالي 375 ألف وفاة و2.8 مليون حالة شفاء.
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