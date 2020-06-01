هز انفجار عنيف، اليوم الاثنين، مدينة جنديرس في منطقة عفرين السورية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة. وذكرت مصادر محلية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، دون أن يتم تحديد العدد أو حجم الأضرار في الممتلكات. وتقع جنديرس في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حلب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.