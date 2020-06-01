ملكة بريطانيا تظهر خارج جدران القصر لأول مرة منذ الإغلاق

رصدت الكاميرات الملكة إليزابيث وهي تمتطي مهرا في أول ظهور لها منذ إغلاق بريطانيا بسبب تفشي كورونا.
وتظهر الصور أن ملكة بريطانيا كانت ترتدي منديلا ملونا على رأسها مع سترة وقفازات وتمتطي مهرا عمره 14 عاما.
ونقلت صحف بريطانية أن الملكة لم تصطحب معها أيا من حراسها أو مساعديها إلى إسطبلات الخيول تجنبا لعدوى فيروس كورونا.
وظهرت آخر صور للملكة، يوم 19 مارس/آذار الماضي، عند انتقالها من قصر باكنغهام إلى قلعة وندسور وبعد ذلك لم تظهر علنا حتى الآن.
وذكرت المصادر أن الملكة ستظل في قلعة وندسور إلى أجل غير مسمى، وسيتم تعليق فعالياتها اليومية في فصل الخريف، وتم تعليق الزيارة الرسمية التي من المقرر أن تقوم بها إلى جنوب أفريقيا فى أكتوبر/تشرين الأول المقبل. كما أُغلق قصر بكنغهام أمام العامة هذا الصيف للمرة الأولى منذ 27 عاما.
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