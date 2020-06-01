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تسجيل اربع اصابات جديدة بكورونا في دهوك

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اعلنت دائرة صحة محافظة دهوك، الاثنين، عن تسجيل اربع اصابات جديدة بفيروس في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل اربع اصابات جديدة في محافظة دهوك لامرأة و٣ فتيات من سكنة المحافظة".

واضافت ان "العدوى جاءت من مصاب اكتشفت اصابته يوم امس".

من جانبها، سجلت محافظة السليمانية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر ٥٧ عاما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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