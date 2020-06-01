تسجيل اربع اصابات جديدة بكورونا في دهوك

اعلنت دائرة صحة محافظة دهوك، الاثنين، عن تسجيل اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل اربع اصابات جديدة في محافظة دهوك لامرأة و٣ فتيات من سكنة المحافظة".
واضافت ان "العدوى جاءت من مصاب اكتشفت اصابته يوم امس".
من جانبها، سجلت محافظة السليمانية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر ٥٧ عاما.
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