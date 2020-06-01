رسمياً.. اتفاق جديد بين ليفربول ورعاة قميصه بسبب فيروس كورونا

يرتدي ليفربول في الموسم الحالي قميصًا مصممًا من شركة "نيو بالانس" الأمريكية، وكان من المفترض أن ينتهي العقد بالأمس، الأحد الموافق 31 أيار.

ولكن بسبب تعليق النشاط الكروي في إنجلترا بسبب فيروس كورونا، اتفق ليفربول مع شركة "نايكي" الأمريكية الراعي المقبل لقميص ليفربول على تأجيل العقد حتى 31 تموز المقبل.



وبالتالي، يستمر الفريق الأول لنادي ليفربول في ارتداء قميصه الحالي من "نيو بالانس" خلال الشهرين المقبلين، على أن يبدأ عقد نايكي من بداية شهر اب.

الجدير بالذكر أن شركة "نايكي" ستقوم بتجهيز ملابس الفريق الأول بالإضافة إلى فريق السيدات وفرق الأكاديمية.