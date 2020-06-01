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رسمياً.. اتفاق جديد بين ليفربول ورعاة قميصه بسبب فيروس كورونا

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2020-06-01 | 17:47

رسمياً.. اتفاق جديد بين ليفربول ورعاة قميصه بسبب فيروس كورونا

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أعلن نادي متصدر بطولة الممتاز عن اتفاق جديد قد أبرمه مع رعاة قميص الفريق الأول لكرة القدم الحاليين والمقبلين.
يرتدي ليفربول في الموسم الحالي قميصًا مصممًا من شركة "نيو بالانس" الأمريكية، وكان من المفترض أن ينتهي العقد بالأمس، الأحد الموافق 31 أيار.

ولكن بسبب تعليق النشاط الكروي في إنجلترا بسبب فيروس ، اتفق ليفربول مع شركة "نايكي" الأمريكية الراعي المقبل لقميص ليفربول على تأجيل العقد حتى 31 تموز المقبل.


وبالتالي، يستمر الفريق الأول لنادي ليفربول في ارتداء قميصه الحالي من "نيو بالانس" خلال الشهرين المقبلين، على أن يبدأ عقد نايكي من بداية شهر اب.

الجدير بالذكر أن شركة "نايكي" ستقوم بتجهيز ملابس الفريق الأول بالإضافة إلى فريق السيدات وفرق الأكاديمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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