رسمياً.. اتفاق جديد بين ليفربول ورعاة قميصه بسبب فيروس كورونا

2020-06-01 | 17:47
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أعلن نادي ليفربول متصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اتفاق جديد قد أبرمه مع رعاة قميص الفريق الأول لكرة القدم الحاليين والمقبلين.
ولكن بسبب تعليق النشاط الكروي في إنجلترا بسبب فيروس كورونا، اتفق ليفربول مع شركة "نايكي" الأمريكية الراعي المقبل لقميص ليفربول على تأجيل العقد حتى 31 تموز المقبل.
وبالتالي، يستمر الفريق الأول لنادي ليفربول في ارتداء قميصه الحالي من "نيو بالانس" خلال الشهرين المقبلين، على أن يبدأ عقد نايكي من بداية شهر اب.
الجدير بالذكر أن شركة "نايكي" ستقوم بتجهيز ملابس الفريق الأول بالإضافة إلى فريق السيدات وفرق الأكاديمية.
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