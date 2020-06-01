وزير الخارجية اليوناني: سنتصدى بقوة لتنقيب تركيا عن النفط شرق البحر المتوسط المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/6/1 08:53 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/6/1 08:53 م بتوقيت أبوظبي

وزير الخارجية اليوناني: سنتصدى بقوة لتنقيب تركيا عن النفط شرق البحر المتوسط. وزير الخارجية اليوناني: لا يمكن لأعمال تركيا غير المشروعة أن تمس السيادة اليونانية التي تقوم على القانون الدولي وقانون البحار

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