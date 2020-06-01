السعودية تعين دفعة جديدة من النساء في النيابة العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، تعيين دفعة جديدة من النساء في وظيفة محقق بالنيابة العامة ليعملن بجانب المحققين في وظيفة مصنفة ضمن وظائف القضاء، بعدما كانت لعقود طويلة حكرا على الرجال.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، أمرا ملكيا بتعيين 156 عضوا بمرتبة ”ملازم تحقيق“ لسلك الأعضاء في النيابة العامة، وبينهم عدد من النساء لم يتضح عددهن على وجه الدقة.

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وعينت السعودية، أول دفعة من المحققات النساء في النيابة العامة، منتصف العام الماضي في إطار خطة حكومية لتمكين النساء من العمل في كثير من القطاعات التي لم يكن يُسمح لهن سابقا بالعمل فيها.

ومن المتوقع أن تلتحق المحققات في الدفعة الجديدة شأن سابقاتهن، بدبلوم جنائي لمدة عام كامل يتضمن الدراسة الأكاديمية، والتدريب في مجال العمل، والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي، للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

وتحمل المرأة التي تشغل وظيفة ”محقق جنائي“ الصفة القضائية، وتعمل على وظيفة ”مدنية“، وتعد أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة بالسعودية