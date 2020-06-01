اخبار العالم

مقتل شاب كردي يشعل غضب الشارع التركي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شاب كردي يشعل غضب الشارع التركي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

مقتل شاب كردي يشعل غضب الشارع التركي

متابعات_ الخليج 365

أدى مقتل شابٍ كُردي بالعاصمة التركية أنقرة، طعناً بالسكاكين حتى الموت على يد متطرّفين أتراك إلى موجةِ غضبٍ واسعة في صفوف الأكراد والمؤيدين لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

Advertisements

وقُتِل باريش تشاكان (20 عاماً) الذي ينحدر من مدينة آغري، في حديقة تقع بالقرب من منزله بأنقرة، في وقتٍ متأخر من ليل الأحد، بينما كان يستمع إلى الأغاني الكُردية، بحسب ما ذكر أشخاص من عائلته لوكالاتٍ كُردية.

 

ونقلت وكالة أنباء ميزوبوتاميا، ابن عمه لوكالة أنباء إن "3 أشخاص هاجموا ابن عمي وطعنوه في قلبه بالسكاكين أثناء استماعه لأغانٍ كُردية ، مؤكداً أن "الحادثة تمّت بدوافع عنصرية".

 

وأضاف في تصريحاته الصحافية أن "هذه لم تكن المرة الأولى التي نتعرض فيها لهجوم من قبل متطرّفين أتراك خلال استماعنا لأغانٍ بلغتنا الأم"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب كردي يشعل غضب الشارع التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا