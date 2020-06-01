اخبار العالم

دولة الإمارات ترسل طائرتين محملتين بمعدات طبية إلى غروزني وداغستان

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترسل طائرتين محملتين بمعدات طبية إلى غروزني وداغستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

دولة الإمارات ترسل طائرتين محملتين بمعدات طبية إلى غروزني وداغستان

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرتين محملتين بمعدات طبية إلى كل من غروزني وداغستان.

Advertisements

 

ويأتي ذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار مساعدة الدول الصديقة في مواجهة أزمة المستجد.

 

وقد نشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف عبر حسابه الخاص على تلغرام: "لقد أجريت محادثة هاتفية مع أخي الأكبر، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد دعم بلاده لجمهورية الشيشان في إطار مكافحة فيروس كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات ترسل طائرتين محملتين بمعدات طبية إلى غروزني وداغستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا