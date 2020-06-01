شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترسل طائرتين محملتين بمعدات طبية إلى غروزني وداغستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرتين محملتين بمعدات طبية إلى كل من غروزني وداغستان.

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ويأتي ذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار مساعدة الدول الصديقة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقد نشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف عبر حسابه الخاص على تلغرام: "لقد أجريت محادثة هاتفية مع أخي الأكبر، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد دعم بلاده لجمهورية الشيشان في إطار مكافحة فيروس كورونا".