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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر.. تسجل 1523 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، الإثنين، تسجيل 1523 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليقترب إجمالي الإصابات من 57 ألفا.
كما أعلنت تعافي 3147 ليصل إجمالي عدد حالات التعافي في دولة قطر إلى 33437 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 40 حالة.
ووصل عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 240 حالة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
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