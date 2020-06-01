عاجل..الرئيس الروسي يحدد الأول من يوليو موعدا للاستفتاء على الدستور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتينن الإثنين، على موعد استفتاء التعديلات الدستورية، التي تتضمن السماح له البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين.



ووقع بوتين قرار إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الأول من يوليو/تموز المقبل، بحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

ووقّع الرئيس الروسي في مارس/ آذار الماضي، حزمة تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين.

وصادق البرلمان الروسي، بشكل سريع على التعديلات التي تعزز صلاحيات السلطة التنفيذية والبرلمان.

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المصادقة التي جاءت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أقرها 383 نائباً صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، في حين امتنع 43 نائباً عن التصويت، وتغيب ٢٤، فيما لم يسجل أي رفض في مجلس النواب البالغ عدد نوابه 450.

ويشمل النص، الذي تم التصويت عليه نهائياً، بنداً يتيح لبوتين (67 عاماً) الترشح لولايتين مقبلتين عامي 2024 و2030.

كما يتضمن بنوداً اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية، أمس الثلاثاء، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم.

وكان من المقرر إجراء الاستفتاء في أبريل/ نيسان الماضي، لكن تم تأجيل الموعد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).