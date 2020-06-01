"الاتحاد للطيران" توفر للمقيمين عودة إلى أبوظبي من 17 وجهة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» إن الناقلة توفر لحاملي الإقامات السارية الموجودون خارج الإمارات العودة إلى أبوظبي عبر رحلات خاصة من 17 وجهة حول العالم ومن المقرر زيادة هذه الوجهات طول شهر يونيو الجاري على أمل عودة تشغيل الرحلات المنتظمة بدء من مطلع يوليو القادم بناءً على رفع قيود السفر المفروضة.



وأضاف المتحدث وفقا لـــ «البيان الاقتصادي» أن الوجهات هي: امستردام، برشلونة، دبلن، فرانكفورت، جينيف، جاكرتا، كوالالمبور، لندن، مدريد، مالبورن، مانيلا، ميلانو، طوكيو، باريس، سيؤول، سنغافورة، سيدني.

وأوضح المتحدث ان المقيمين الراغبين في العودة إلى الدولة عليهم بالحصول أولا على موافقة على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومن ثم القيام بحجز رحلاتهم.

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وأكد المتحدث أن «الاتحاد للطيران» تواصل التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات والحكومات الدولية والسلطات التنظيمية والصحية، وتقوم الناقلة بدورها في المساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث أن الناقلة طبقت برنامج تعقيم شامل لكافة نقاط عبور المسافرين ويشمل خدمات الطعام، التنظيف العميق للطائرات والمقصورات، والفحص الحراري، والفحص الصحي، إلى جانب خدمة الوجبات، والنقل إلى المطار وغيرها من الخدمات.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، قد دعت حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة والراغبين في العودة للتسجيل في خدمة «تصريح دخول المقيمين» على موقع الهيئة بهدف تسهيل إجراءات عودتهم إلى الإمارات بأمان.

كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جميع من لديهم إقامات سارية من المتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة «تواجدي للمقيمين» على موقع الوزارة، حيث تهدف الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى الدولة.

وحذر الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، من حجز أو شراء تذاكر السفر أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب العودة، مشيراً إلى أن مراجعة الطلب قد تتطلب بعض الوقت، داعياً إلى حجز تذاكر الطيران وفقاً لتاريخ السفر الفعلي المحدد، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية.