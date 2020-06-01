مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يستقبل فريقاً مكون من 40 متخصصا قادمًا من الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي فريقاً مكون من 40 متخصصا قادمًا من الولايات المتحدة، وشمل الفريق ممرضات وأطباء ومتخصصين في مجال الرعاية الصحية، لقضاء ستة أسابيع مع الفريق متعدد التخصصات في أبوظبي.



وأشار المستشفى الذي يعد أحد مراكز الرعاية الصحية التابعة لشبكة مبادلة، إلى التعاون الوثيق مع مستشفى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة من أجل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إطار تبادل عالمي للمعرفة.

Advertisements

وإلى جانب تقديم الرعاية للمرضى ذوي الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيشارك مقدمو الرعاية الصحية أيضًا بعضًا من أهم الدروس المستفادة من التعامل مع هذه الجائحة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تلقي تحديثات حول التقدم الملحوظ في الفحص والعلاج الذي يجري تقديمه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور راكيش سوري، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي قائلاً: "إن هذه الأزمة الصحية الدولية تتطلب جهدًا تعاونيًا لمشاركة أفضل الممارسات وإيجاد العلاجات الأكثر فعالية لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونحن فخورون بالعمل مع خبراء في دائرة الصحة - أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وشركة مبادلة في التصدي لهذه الجائحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن ممتنون لتمكننا من مشاركة بعض من أهم الدروس المستفادة مع الزملاء من شبكة كليفلاند كلينك العالمية."

جدير بالذكر أن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي قد تم تصنيفه كمستشفى من المستوى الثالث من قبل دائرة الصحة - أبوظبي لرعاية المرضى الذين يعانون من أشد الأعراض حدة.

من جانبه قال هيرب ويديمان، رئيس هيئة الأطباء لدى كليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة: «أريد أن أشكر هؤلاء الأطباء الرائعين، الذين يرغبون في عبور المحيطات لمساعدة الناس. ومن خلال التعاون الوثيق، سوف تتمكن المستشفيات في مختلف أنحاء العالم من فهم هذا المرض على نحو أفضل والتوصل إلى أنجع السبل لعلاجه. ونحن ممتنون لحكومة وشعب أبوظبي على ترحيبهم واستعدادهم لمشاركة أفكارهم ورؤاهم معنا»