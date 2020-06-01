10 داونينغ ستريت: البقاء في حالة تأهب

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نصر المجالي: سارع 10 داونينغ ستريت لاحتواء رد الفعل على تخفيف إجراءات الإغلاق بينما لا يزال فيروس كورونا في أوج تمركزه، وأكد ضرورة "البقاء في حالة تأهب"، حيث حذر الخبراء من أن الاسترخاء قد يتسبب في ارتفاع ثان للإصابات والوفيات.

حاول وزراء حكومة جونسون بشكل يائس، اليوم الإثنين، إخماد رد فعل عنيف بسبب تخفيف الإغلاق على الرغم من عدم انخفاض مستوى الإنذار بالفيروس التاجي، اضطر وزير الأعمال ألوك شارما إلى إنكار وجود "اندفاعة" لإعادة البلاد وتشغيلها.

وأكد الوزير شارما على أن نظام تتبع الاتصال الجديد الخاص بمتابعة حالات الفيروس، يعني أنه يمكن تشديد الإجراءات مرة أخرى في مناطق محددة إذا كان هناك موجة جديدة.

واعترف مقر رئاسة الحكومة البريطانية بأن مستوى التنبيه لم يتم تخفيضه بعد من المستوى الرابع إلى الثالث، على الرغم من أن التوجيه يشير إلى أن تخفيف الإغلاق غير ممكن حتى يتم تخفيضه.

خشية

وعبر أركان حزب المحافظين وكبار العلماء عن خشيتهم بشأن عواقب التعديلات في قرارات الاغلاق في إنكلترا- والتي تشمل ستة أشخاص من أسر مختلفة قادرين على الالتقاء في الأماكن العامة أو الحدائق، وكذلك مع بدء المدارس الابتدائية في العودة، وافتتاح المزيد من المتاجر.

وهناك مخاوف من أنه سيكون من المستحيل إعادة "الجنّي إلى الزجاجة" إذا زادت الحالات، حيث قال أحد نواب مجلس العموم إن الحكومة انتقلت من "خطوات صغيرة إلى خطوات عملاقة" دون أي شيء بينهما.

وكانت الحكومة تحث البريطانيين بشكل محموم على التصرف "بشكل معقول" حيث بدأوا التمتع بمجموعة من الحريات الجديدة، وظهرت مشاهد ازدحام على الطرق والحدائق في جميع أنحاء البلاد أمس الأحد، قبل دخول الإصلاح الشامل حيز التنفيذ رسميًا اليوم الإثنين.

مقابلة الأصدقاء

واعتبارا من اليوم الإثنين، يُسمح للبريطانيين بمقابلة أصدقائهم من أجل المتعة والألعاب البعيدة اجتماعياً حيث تخفف الحكومة بعض قيود الإغلاق السارية منذ مارس الماضي.

كما يُسمح لمجموعات تصل إلى ستة أشخاص من أسر مختلفة بالالتقاء اجتماعيًا أو ممارسة بعض الرياضات في ظل تخفيف جزئي للقواعد السابقة التي سمحت لشخصين فقط بالالتقاء.

ويجب على جميع الأشخاص المعنيين البقاء على بعد مترين من بعضهم البعض إذا لم يعيشوا معًا، مع إجراءات صارمة أخرى مصممة للحد من المخاطر أثناء الرياضة أو في التجمعات بما في ذلك حفلات الشواء.

وفي واحدة من أكثر الجوانب المثيرة للجدل للقواعد الجديدة، فرض بوريس جونسون حظرًا جبريا، يحكم على أن أي شخصين من منازل مختلفة لا يمكن أن يلتقيا في داخل منزل الطرف الآخر، وهو أمر يخص العشاق والأصدقاء من الجنسين ومن هم على شاكلتهم.

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ضرورة الحفاظ على التباعد

وتحرص قرارات التخفيف الجديدة، على ضرورة التمسك بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأشخاص من خارج أسرتك. كما يمكن للأشخاص مشاركة سجادة نزهة في الحديقة مع أي شخص تعيش معه، ولكن لا يزال يتعين على أي شخص آخر البقاء على بعد مترين (ستة أقدام وست بوصات).

والنقطة الرئيسية الأخرى هي أن هذا التجمع يجب أن يكون في الهواء الطلق، إذ يمكنك التجمع داخل حديقة أو ساحة أو شرفة سطح شخص ما في الشارع أو الحديقة أو موقف السيارات الفارغ. ولكن لا يمكنك وضعها داخل منزل أو شقة أو أي مبنى آخر.

لمس الأسطح

ومن الملاحظات الإرشادية أيضا "تجنب لمس الأسطح وإذا استخدمت المرحاض اغسل يديك جيدًا، امسح الأسطح، استخدم مناشف منفصلة أو ورقية واغسلها أو تخلص منها بأمان بعد الاستخدام".

ويُسمح بحفلات الشواء وغيرها من الأطعمة في الهواء الطلق التي تتناول الطعام مثل النزهات، ولكن مع اتخاذ تدابير صارمة لتجنب التلوث. ويجب عليك إحضار كراسي الحديقة الخاصة بك إذا كان ذلك ممكنًا، وإذا لم تتمكن من تنظيف الكراسي التي تجلس عليها تمامًا.

ومن النصائح، يجب على الناس عدم تمرير الطعام أو المشروبات إلى أولئك الذين ليسوا ضمن مجموعات عائلاتهم ويجب عليك إحضار الأطباق والأواني الخاصة بك. ويجب أن تغسل يديك بشكل متكرر.

وفي الأخبار السيئة في التعليمات الجديدة، هو: "إذا كنت في حديقة شخص آخر، يجب ألا تدخل إلى الداخل لمساعدة المضيف في إخراج الطعام أو المساعدة في الغسيل".

حمامات السباحة

لا يجب مشاركة حمامات التجديف والسباحة من قبل أشخاص ليسوا ضمن نفس المجموعة العائلية. والأخبار السيئة تمتد إلى الأغنياء الكبار الذين لديهم برك سباحة، والقواعد هي نفسها بالنسبة لهم.

تنص الإرشادات على أنه: "يمكنك السفر إلى مكان مفتوح في الهواء الطلق بغض النظر عن المسافة، طالما يمكنك العودة في نفس الليلة وعدم تعريض الآخرين للخطر بسبب الخدمات التي قد تحتاجها في الوقت الذي تكون فيه بعيدًا".

وهذا يشمل "المنتزهات الوطنية أو الشواطئ" على الرغم من أنه يحذر من أن بعضها لا يزال خطرا، وتوصي الإرشادات أيضًا بتجنب وسائل النقل العام حيثما أمكن، وتقترح ركوب الدراجات أو المشي حيثما أمكن.

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