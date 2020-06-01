بريطانيا لتشكيل تحالف عالمي ضد الصين

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نصر المجالي: دعا سبعة وزراء خارجية سابقين للمملكة المتحدة، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تشكيل تحالف عالمي لتنسيق الاستجابة للأزمة بين الصين وهونغ كونغ.

وتواجه الصين انتقادات متزايدة بشأن قانون أمني مخطط لهونغ كونغ من شأنه أن يجعل من جريمة تقويض سلطة بكين جريمة، وحذر وزير الخارجية دومينيك راب، بكين، من أن المملكة المتحدة لن تغض الطرف.

وكانت هونغ كونغ أعيدت إلى الصين من السيطرة البريطانية في عام 1997 ولكن بموجب اتفاقية فريدة من نوعها. وتتمتع المستعمرة البريطانية السابقة ببعض الحريات غير المرئية في البر الرئيسي للصين - وهي موضحة في دستور صغير يسمى القانون الأساسي.

لكن هناك مخاوف من أن القانون المقترح، الذي أثار احتجاجات في هونغ كونغ، يمكن أن يعرض للخطر بعض الحريات التي يكفلها القانون الأساسي.

الاستجابة الدولية

وتقول المجموعة المشتركة بين الأحزاب من وزراء الخارجية السابقين في المملكة المتحدة في الرسالة إلى رئيس الوزراء إن حكومة المملكة المتحدة يجب أن ينظر إليها على أنها تقود الاستجابة الدولية، حيث تأخذ العديد من الدول إشاراتها من بريطانيا بشأن مستعمرتها السابقة.

وعبّر وزراء الخارجية السابقون وهم: جيريمي هانت، ديفيد ميليباند، جاك سترو، ويليام هيغ، مالكولم ريفكيند، ديفيد أوين، ومارغريت بيكيت، عن قلقهم إزاء ما يسمونه "خرقًا فاضحًا" للصين للاتفاقيات الصينية - البريطانية من خلال فرض قوانين صارمة للأمن القومي على هونغ كونغ.

وحث الوزراء السابقون، جونسون على تشكيل "مجموعة اتصال دولية" من الحلفاء لتنسيق أي عمل مشترك، على غرار ذلك الذي أنشئ في عام 1994 لمحاولة إنهاء الصراع في يوغوسلافيا السابقة.

وأصر متحدث باسم 10 داونينغ ستريت على أن الحكومة تلعب بالفعل دورًا رائدًا مع الشركاء الدوليين في حث الصين على التفكير مرة أخرى.

وقال وزير الخارجية الحالي دومينيك راب إن التشريع الأمني الجديد "ينتهك بشكل واضح للغاية" الاستقلالية التي يكفلها القانون الصيني وكذلك في اتفاقية عام 1997.

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وأكد أن المملكة المتحدة ستسمح لأولئك الذين يحملون جوازات سفر وطنية بريطانية (في الخارج) (BNO) بالقدوم إلى المملكة المتحدة والتقدم بطلب للدراسة والعمل لمدة 12 شهرًا قابلة للتمديد.

وصرح الوزير راب لبرنامج (أندرو مار بي بي سي) يوم أمس الأحد أن هذا سيوفر بدوره "طريق المواطنة".

جوازات سفر

وكان تم منح جوازات BNO لمواطني هونغ المولودين قبل التسليم الصيني في عام 1997، وبينما يسمحون للحامل ببعض الحماية من الخدمة الخارجية البريطانية، إلا أنهم لا يمنحون الحق في العيش أو العمل في بريطانيا.

وقال راب إن ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص مسجلين كمواطنين بريطانيين (في الخارج) في هونغ كونغ قد يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية البريطانية إذا ما واصلت الصين المضي قدما في القانون.

وإلى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم ، توم توغيندات، إنه يتعين على الحكومة أن تدرك أن الصين لديها "نظام حكم استبدادي للغاية"، وينبغي عليها إعادة التفكير في الشراكة بين البلدين.

مشروع القانون

وكان البرلمان الصيني تبنى بشبه إجماع يوم الخميس 28 مايو 2020، مشروع قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ كان أعد ردا على المظاهرات الحاشدة التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.

وأقر النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساسا غضبا في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ودفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.

ويخشى كثيرون في هونغ كونغ وفي الغرب من أن يوجّه المشروع ضربة قاضية للحريات في المستعمرة البريطانية السابقة.