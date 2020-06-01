الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية حاولت استهداف قواته

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (أ ش أ):
أسقط الجيش الوطني الليبي طائرة تركية بمحيط مدينة الأصابعة بعد محاولتها استهدف قواته، وذلك بعد أن استعاد ، في وقت سابق اليوم الاثنين ، السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غرب البلاد.
ذكرت ذلك قناة "العربية الحدث" الإخبارية في نبأ عاجل ، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
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