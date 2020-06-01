بالصور.. انتظام صرف معاشات يونيو في مكاتب البريد والمدارس بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير - الخليج 365:

واصل المئات من أصحاب المعاشات بالإسكندرية، عصر اليوم الإثنين، التوافد على مكاتب البريد وعدد من المدارس لصرف مستحقاتهم المالية لشهر يونيو.

وشهد عدد من مكاتب البريد زحامًا ملحوظًا أمام المقرات، وصفه مسؤولون بالبريد بالأمر الطبيعي، خاصة مع اقتصار الصرف على أصحاب المعاشات، التي يصل حدها الأقصى 1000 جنيه للفرد، بينما جرى توزيع فئات المستحقات الأعلى، على أيام مدار الأسبوع الجاري.

وانتظمت عملية صرف المستحقات بمكاتب البريد والمقرات الاستثنائية بالمدارس، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خصصت خلالها إدارات المدارس وفروع المكاتب استراحات لكبار السن ومظلات واقية من الشمس.

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من جانبه، قال محسن حمودة، رئيس نقابة البريد بالإسكندرية، إن إجراءات الصرف امتدت على مدار فترتين صباحية ومسائية بداية من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بعدد كبير من مندوبي الهيئة إلى المدارس لاستيعاب أعداد المستحقين ومنع التكدس بالمقار، مع مراعاة الإجراءات الصحية ومنع دخول أي فرد دون ارتداء الكمامة الواقية.

وأضاف حمودة، لمصراوي، أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى خلال مجريات اليوم في عمليات الصرف، لافتًا إلى أن أصحاب المعاشات التزموا بالإجراءات الاحترازية بعد أن استفادوا من تجربتهم الأولى في إجراءات صرف المعاش الجديدة خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ اللواء محمد الشريف مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بتخصيص عدد ٢٧ مدرسة علي مستوي الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر مايو وفقًا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، حرصًا على سلامة المواطنين وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.​