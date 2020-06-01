أوكرانيا تستأنف الطيران الدولي منتصف يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين اعتزامها استئناف حركة النقل الجوي الدولية المتوقفة بسبب جائحة كورونا، اعتبارا من 16 يونيو الجاري.

وفي حوار تلفزيوني، قال فلاديسلاف كريلكلي، وزير البنية التحتية إن هذا الموعد متوقف على وضع انتشار العدوى.

وستتركز الرحلات على المقاصد السياحية مثل قبرص وتركيا واليونان وجورجيا، وقال الوزير إنه لن تكون هناك رحلات مباشرة بعد مع إسبانيا وإيطاليا لأسباب تتعلق بالجائحة.

واضاف أن من الممكن أن يتم استئناف الرحلات الداخلية في وقت سابق على هذا الموعد.

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وأوضح الوزير أن على المسافرين القادمين البقاء في حجر لمدة 14 يوما أو إجراء اختبار سريع في المطار.

وأعلن ثاني أكبر مطارات العاصمة الأوكرانية كييف اليوم اعتزامه تسيير رحلات إلى وجهات في ألمانيا بينها برلين ونورنبرج وهانوفر وبريمن، اعتبارا من السادس عشر من يونيو الجاري.

كانت أوكرانيا اتخذت تدابير سريعة وصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد أغلقت حدودها في منتصف مارس الماضي، وقد بدأت منذ منتصف مايو الماضي في رفع القيود تدريجيا.

وبلغ عدد إصابات كورونا في الجمهورية السوفيتية السابقة نحو 24 ألف حالة حتى الآن، فيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 700 حالة.