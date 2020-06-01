أكثر من 6 ملايين مصاب بكورونا في العالم والوفيات تتجاوز 367 ألفًا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 6 ملايين شخصا، وفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، كما تخطت الوفيات في أمريكا اللاتينية وحدها حاجز الخمسين ألفا.
وتكافح دول أبرزها البرازيل وتشيلي والمكسيك لكبح إنتشار الفيروس الذي وصل لذورته في بادئ الأمر في الصين خلال فيفري الماضي، قبل أن يتفشى على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة.
وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 367 ألف شخص في أنحاء العالم، في حين يعتقد البعض أن الرقم أعلى من ذلك، مع قلة الاختبارات وعدم إبلاغ العديد من الدول عن وفيات، سوى المسجلة في المستشفيات فقط.
أما عدد المسجلين المصابين بفيروس كورونا في العالم فقد تخطى حاجز الـ6 ملايين شخص.
المصدر: رويترز
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