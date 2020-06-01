القارة الأفريقية تسجل نحو 145 ألف إصابة بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية قد تجاوز الـ4 آلاف حالة ، وبلغ إجمالي الإصابات نحو 145 ألفًا​​​، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أصيب 144702 بفيروس كورونا في القارة الأفريقية منذ بداية الوباء. وتوفى ما لا يقل عن

4149 مريضًا بسبب فيروس كورونا، فيما تماثل 61164 للشفاء.

وأوضحت بيانات المنظمة أن أكبر عدد من الإصابات سجلت في جمهورية جنوب أفريقيا (32683)، وفي مصر (23449)، ونيجيريا (10162)، والجزائر (9394).

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كما سجلت أكبر حصيلة للوفيات في مصر (913)، وفي جمهورية جنوب إفريقيا (683)،

والجزائر (653).

وكان علماء في منظمة الصحة العالمية قد قالوا إن نحو ربع مليار شخص في أفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.

وكان فيروس كورونا بطيئا نسبيا من حيث الانتشار في إفريقيا، لكن الأعداد في تزايد مستمر.

وخلصت دراسة، نشرتها دورية "بي إم جيه غلوبال هيلث" المعنية بالشؤون الصحية، إلى أن ما بين 150 ألفًا إلى 190 ألف أفريقي قد يموتون من جراء الإصابة بفيروس كورونا.