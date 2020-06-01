الولايات المتحدة توافق على استخدام جهاز "ينقذ حياة" مرضى القلب المصابين بكورونا

وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على استخدام مضخة قلب غازية مؤقتة لمساعدة مرضى "كوفيد-9" الذين يعانون من فشل في وظائف الجزء الأيمن من القلب وفقا لموقع روسيا اليوم.
ويعزز الجهاز، الذي يحمل اسم "إيمبيلا آر. بي"، حركةالدورة الدموية للمرضى الذين يعانون من فشل في وظائف البطين الأيمن للقلب، وتمت الموافقة على أن يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية ضمن تجهيزات المستشفيات.
وقالت شركة "أبيوميد" المنتجة للمضخة إنهاتعتقد أن الجهاز سيكون فعالا في تقديم مساعدة مؤقتة للبطين الأيمن بناء على التجارب السريرية.
وأوضح، أمير كاكي، جراح القلب في مستشفى "سانت جون" في ديترويت، أن "الاكتشاف المبكر لاختلال وظائف البطين الأيمن وتركيب جهاز "إيمبيلا آر. بي" مبكرا للمرضى الذين يعانون من ضغط دم منخفض سينقذ حياتهم".
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