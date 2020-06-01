العراق يسجل ارتفاعًا قياسيًا للإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت وزارة الصحة العراقية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجدفي البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 429 حالة، لتصل إلى مستوى 6868.
وتمثل هذه الحصيلة اليومية أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس منذ ظهور التفشي في العراق.
وذكرت الوزارة أن عدد المتوفين جراءالجائحة في العراق ازداد بواقع 10 حالات جديدة، وذلك لليوم الـ3 على التوالي، مرتفعا إلى نقطة 215 شخصا.
وأعلنت عن شفاء 119 شخصا بين المصابين بفيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 3275.
وبقيت بغداد متصدرة لأعداد الإصابات بـ172 إصابة من أصل 429، كما تصدرت العاصمة من حيث أعداد المتوفين بـ7 حالات من أصل 10.
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