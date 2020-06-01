لبنان يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1233. وتماثل 74 شخصا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أية حالة وفاة، لتستقر الوفيات Advertisements عند 27. عند 27. وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الإصابات الجديدة مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه 29 إصابة جديدة بالفيروس.

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