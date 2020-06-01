أكثر من 600 حالة وفاة و20 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 600 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، وأكثر من 20 ألف إصابة وفقا لموقع روسيا اليوم. وحصد فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى Advertisements الآن أرواح 104 آلاف 383 شخصا في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا من تفشي الوباء. الآن أرواح 104 آلاف 383 شخصا في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا من تفشي الوباء. وارتفع عدد المصابين، حسب آخر إحصائية لجامعة "جونز هوبكينز"، إلى أكثر من مليون و790 ألف مصاب. هوبكينز"، إلى أكثر من مليون و790 ألف مصاب. وبحسب بيات الجامعة شفي حتى الآن 444 ألف شخص. وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم أكثر من 6 ملايين و194 ألف مصاب، فيما تجاوز عدد المتوفين 372 ألف شخص.

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